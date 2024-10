Ein Mann fährt auf der B249, als aus seinem Auto am Ortseingang von Körner plötzlich Flammen schlagen. Er rettet sich aus dem Wagen. Es gibt bereits eine Vermutung, was der Auslöser war.

Auto fängt auf Bundesstraße 249 in Körner plötzlich Feuer

Körner - Das Auto eines 43-Jährigen ist auf der Bundesstraße 249 in Körner (Unstrut-Hainich-Kreis) plötzlich in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich am Morgen unverletzt aus dem brennenden Auto retten, wie die Polizei Nordhausen mitteilte.

Der vordere Teil des Wagens brannte laut Polizei vollständig aus. Ersten Ermittlungen zufolge habe ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst, hieß es. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Bundesstraße musste vorübergehend gesperrt werden.