Melle - Bei einem Unfall in Melle im Landkreis Osnabrück hat ein 26 Jahre alter Pedelecfahrer schwere Verletzungen erlitten. Am Montagnachmittag habe ein 77 Jahre alter Autofahrer dem Straßenverlauf nach links folgen wollen, dabei sei es an einer Kreuzung zur Kollision mit dem wartenden 26-Jährigen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.