Mittenwalde - Ein Auto ist in Mittenwalde im Landkreis Dahme-Spreewald in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge war am Sonntagabend auf das brennende Fahrzeug im Ortsteil Ragow in der Alten Bahnhofstraße aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Infolge des Brands entstand nach ersten Schätzungen und Angaben der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Nach ersten Ermittlungen könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.