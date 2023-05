Oebisfelde-Weferlingen - Im Landkreis Börde ist am Freitag eine 62-jährige Autofahrerin bei einem Unfall gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet zwischen den Ortsteilen Everingen und Seggerde der Stadt Oebisfelde-Weferlingen ein Autofahrer vor einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen der 62-jährigen Frau zusammen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.