Barver (dpa/lni) - Bei einem Unfall in Barver (Landkreis Diepholz) haben sich zwei Insassen mit einem Auto überschlagen und dabei verletzt. Der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte am Montagnachmittag einen Sattelzug überholen, als dieser seine Geschwindigkeit reduzierte, um nach links abzubiegen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge kollidierten, das Auto geriet in einen angrenzenden Graben, überschlug sich und begann zu brennen. Der Fahrer und seine 59 Jahre alte Mitfahrerin konnten geborgen werden. Die Frau wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, der Fahrer verletzte sich leicht.