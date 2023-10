Berlin - Ein Auto ist in der Storkower Straße in Berlin-Prenzlauer Berg mutmaßlich angezündet worden. Ein Anwohner bemerkte das Feuer in der Nacht zum Mittwoch und alarmierte daraufhin die Feuerwehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Wagen brannte demnach vollständig aus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Bereits Ende vergangener Woche hatte ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nähe gebrannt. Beide Wagen sind laut Polizei in Polen zugelassen. Ein Zusammenhang werde nun geprüft.