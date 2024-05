Die Feuerwehr wird in die Schillerstraße in Charlottenburg gerufen. Dort brennt ein Auto auf einem Parkplatz.

Berlin - Sieben Autos sind in Berlin-Charlottenburg bei einem Feuer beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass unbekannte Täter am Montagabend auf einem Parkplatz in der Schillerstraße ein Auto anzündeten und ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass die Flammen auf sechs weitere Autos übergriffen, die neben und hinter dem Auto standen.

Verletzt wurde niemand. Das Brandkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt.