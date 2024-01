Reichenbach - Nach dem Unfall mit einem Toten am Freitagabend in Reichenbach im Vogtland ist der kurz danach festgenommene Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 25-Jährigen wurde am Sonntag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Polizei war über ein in die Göltzsch geratenes Auto informiert worden. Am Flussufer trafen Beamte dann auf den 25-Jährigen sowie eine 22-Jährige und zwei Kleinkinder, die in Krankenhäuser gebracht wurden. In einem Geschäft in unmittelbarer Nähe fanden sie dann einen schwer verletzten 36-Jährigen, der vor Ort starb, und einen 7-jährigen Jungen.