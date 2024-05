Berlin - Ein Mensch ist im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ums Leben gekommen, nachdem er in einem Auto in den Schlachtensee gestürzt war. Die Feuerwehr hatte am späten Freitagabend auf X (vormals Twitter) zunächst nur mitgeteilt, dass das Auto, in dem sich mindestens eine Person befunden habe, in das Gewässer gestürzt sei. Am frühen Samstagmorgen sagte ein Polizeisprecher, dass nach dem Unglück mindestens eine Person reanimiert worden sei, aber noch vor Ort gestorben sei.

„Weitere Personen wurden nach mehreren Tauchgängen nicht gefunden“, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X weiter mit. Laut „Bild“-Zeitung handelte es sich bei dem Toten um den Fahrer des Autos. Das konnte die Polizei allerdings nicht bestätigen.

Warum das Auto in den See gefahren war, war nach Angaben des Polizisten noch völlig unklar. Das Fahrzeug sei in der Nacht zum Samstag wieder aus dem Schlachtensee gezogen und sichergestellt worden. Die Feuerwehr war mit 46 Einsatzkräften vor Ort, die von Tauchern und einem Rettungshubschrauber unterstützt wurden.