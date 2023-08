Auerbach/Zwickau - Eine Frau ist in Auerbach im Vogtland mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und auf die Seite gekippt. Die 66-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Die Frau war zuvor nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagnachmittag mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und über einen Grünstreifen gefahren. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von mehr als 4000 Euro.