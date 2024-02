Helmsdorf - Auf einer Kreisstraße im Landkreis Mansfeld-Südharz sind am späten Freitagabend ein Auto und ein Traktor mit Anhänger zusammengestoßen. Dabei wurde der Fahrer in dem Pkw eingeklemmt, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Er musste von der Feuerwehr, die den Angaben zufolge mit acht Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort war, aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Halle, wie es hieß. Warum es zum Zusammenstoß kurz vor dem Ortseingang Helmsdorf kam, war zunächst unbekannt. Der Sachschaden betrage rund 40.000 Euro.