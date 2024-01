Hesel - Ein 23-Jähriger ist in Hesel (Landkreis Leer) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Autofahrer kam am Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend prallte der Wagen gegen eine sogenannte Wallhecke und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Dort kam das Auto zum Stehen, wie es weiter hieß. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.