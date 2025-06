Für die Bewohner eines Hauses in Berne gab es in der Früh ein unschönes Erwachen. Kurz darauf wählten sie den Notruf.

Berne - Ein 33-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Hauswand in Berne (Landkreis Wesermarsch) geprallt. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er war zuvor mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, als er zu schnell auf nasser Straße durch eine Kurve gefahren war. Die von dem Unfall am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissenen Hausbewohner riefen Rettungskräfte hinzu. Den am Haus entstandenen Schaden konnte die Polizei zunächst nicht genau beziffern.