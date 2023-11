Großenkneten - Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 1 bei Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ums Leben gekommen. Der 33 Jahre alte Fahrer war mit seinem Wagen auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er auf den vorausfahrenden Sattelzug auffuhr, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Auto steckte demnach bis zur Mitte unter dem Sattelanhänger. Rettungskräfte musste den 33-Jährigen, der eingeklemmt war, mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Warum es zu dem Unfall in der Nacht zum Montag kam, ist unklar.

Der 25 Jahre alte Fahrer des Lastwagens hatte zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West einen Ruck an seinem Fahrzeug bemerkt. Er war laut der Polizei erst von einem technischen Defekt am Heck seines Sattelzuges ausgegangen und hielt an. Als der 25-Jährige den Unfall feststellte, verständigte er die Rettungskräfte. Für die Rettungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Hamburg für mehrere Stunden teils voll gesperrt.