Dresden - Ein Auto ist am Sonntagabend in eine Treppe zum Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden gekracht und hat dabei drei Menschen leicht verletzt. Nach dem Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga zwischen Dynamo Dresden und Jahn Regensburg sei ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in die Treppe zum K-Block gefahren, teilte die Feuerwehr am Abend mit. „Zu diesem Zeitpunkt verließen zahlreiche Gäste über diesen Ausgang das Stadion“, hieß es in der Mitteilung weiter. Bei dem Aufprall wurden zwei Personen und der Fahrer verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.