Ankum - Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist nahe Ankum (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen in einen Straßengraben gerutscht. Zwei von insgesamt fünf Insassen des Autos seien bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer in einer Kurve - vermutlich witterungsbedingt - die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Betrunken sei der 20-Jährige nicht gewesen. Dem Sprecher zufolge musste keiner der Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallwagen sei von einem Abschleppunternehmen geborgen worden.