Nordhausen - Ein Mopedfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Nordhausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 17-Jährige mit einem anderen Jugendlichen auf dem Moped zusammen auf der Bochumer Straße unterwegs, als ihm ein Auto die Vorfahrt nahm. Demnach war ein 61 Jahre alter Autofahrer von einem Grundstück auf die vorfahrtsberechtigte Straße gefahren. Nach Angaben der Polizei wurde der 17-Jährige schwer und sein 15 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt.