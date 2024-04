Auto prallt auf A1 in Baustellenanhänger

Osnabrück - Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Osnabrück sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto sei nach ersten Erkenntnissen der Ermittler am Samstagnachmittag von hinten gegen einen Anhänger geprallt, der zur Absicherung einer Baustelle auf der Straße stand, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Insassen erlitten mehrere Frakturen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A1 wurde für die Aufräumarbeiten nördlich von Osnabrück kurzzeitig in Richtung Bremen gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar.