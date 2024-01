Zwickau/Chemnitz - Auf eisglatter Fahrbahn ist ein Auto auf der A72 bei Hartenstein (Kreis Zwickau) ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend niemand, wie die Polizei in Zwickau am Freitagmorgen mitteilte. Wegen der großen Trümmerteile, die nach dem Unfall auf der Fahrbahn verteilt waren, wurde die Fahrbahn in Richtung Leipzig für zwei Stunden voll gesperrt. Der Schaden wurde von der Polizei auf etwa 27.000 Euro geschätzt.