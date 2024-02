Lütetsburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lütetsburg im Landkreis Aurich ist ein Autofahrer gestorben. Der 60 Jahre alte Mann sei mit seinem Wagen am Donnerstag aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Dort prallte das Auto frontal gegen einen Laster. Der Autofahrer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.