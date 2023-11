Markneukirchen - Ein Autofahrer ist im Vogtlandkreis mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Das Fahrzeug sei am Donnerstag auf der Bundesstraße 283 in Markneukirchen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 71-Jährige fuhr mit seinem Auto den Angaben zufolge gegen einen Leitpfosten und einen Maschendrahtzaun - schließlich prallte der Wagen gegen den Baum. Der Mann starb an der Unfallstelle.