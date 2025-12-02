Auf einer Landstraße in Teltow-Fläming ereignet sich ein schwerer Unfall: Die Autofahrerin und drei Kinder kommen ins Krankenhaus. Die Polizei versucht nun, die Hintergründe herauszufinden.

Bei einem Verkehrsunfall in Groß Kienitz sind die Fahrerin und drei Kinder schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Groß Kienitz - Drei Kinder und eine Autofahrerin sind bei einem Verkehrsunfall in Groß Kienitz (Teltow-Fläming) schwer verletzt worden. Die 45 Jahre alte Frau hatte auf der Landesstraße 402 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Mit ihr im Auto saßen am Montagnachmittag drei Kinder: zwei von ihnen acht, eines neun Jahre alt.

Den Angaben zufolge erlitten alle schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war über eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte.