Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Kelbra - Ein Autofahrer ist im Landkreis Mansfeld-Südharz mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache bei Kelbra in der Nähe der Grenze zu Thüringen von der Landstraße abgekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der 33-Jährige verständigte selbst den Notruf. Vor Ort schätzte der Notarzt die Verletzungen als schwer ein. Der Mann wurde von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.