Uelsen - Ein 32-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) am Montagmorgen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam das Auto in einer Kurve von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Der Fahrer sei dabei schwer verletzt im Auto eingeschlossen worden. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.