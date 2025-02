Papenburg - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Papenburg im Landkreis Emsland gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 69 Jahre alte Mann sei aus unbekannten Gründen nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Vormittag mit. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann am frühen Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht.