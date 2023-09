Wietmarschen - Nachdem er mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren ist, ist ein 37-Jähriger in der Grafschaft Bentheim ums Leben gekommen. Der Mann sei am Montagabend auf dem Weg von Wietmarschen nach Nordhorn nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später.