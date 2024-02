Klingenthal - Ein 41 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend bei einem Autounfall bei Klingenthal schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, fuhr der Mann auf der Schnellstraße 301 in Richtung Zwota, als der Wagen in einer Linkskurve von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.