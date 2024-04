Sehnde - Zwei Menschen sind mit ihrem Auto bei Sehnde in der Region Hannover gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursachen in der Nacht auf Sonntag in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dann prallte das Auto gegen einen Baum. Der 21 Jahre alte Beifahrer wurde durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert, der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt. Beide starben bei dem Unfall.

Ein Handy in dem Auto erkannte nach Angaben der Polizei automatisch den Unfall und alarmierte die Rettungskräfte. Als sie eintrafen, stand das Auto in Flammen. Die Straße war für die Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.