Ermittlungen Auto prallt gegen Pfeiler - Fahrerin stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mühlhausen ist eine Autofahrerin tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Von dpa 19.08.2025, 12:31
Die Polizei ermittelt zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Mühlhausen, bei dem eine Autofahrerin (67) ums Leben kam. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Mühlhausen, bei dem eine Autofahrerin (67) ums Leben kam. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Mühlhausen - Eine 67 Jahre alte Autofahrerin ist in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit ihrem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto laut Angaben der Polizei aus zunächst unbekannter Ursache am Dienstagmorgen von der Straße abgekommen und hatte einen Graben durchfahren, bevor es mit dem Pfeiler kollidierte. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar, die Polizei sucht Zeugen.