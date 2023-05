Wurster Nordseeküste - Ein 53-jähriger Mann ist in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) mit seinem Wagen gegen ein Andreaskreuz und eine Schrankenanlage geprallt. Das Auto überschlug sich, und der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Warum der Mann am Freitagabend von der Straße abkam, blieb zunächst unklar. Die Bahnstrecke wurde zunächst für etwa eine Stunde voll gesperrt. Weil eine Reparatur nicht möglich war, wurde die Schrankenanlage komplett außer Betrieb genommen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 23.000 Euro.