Sarstedt - Wegen eines Unfalls ist die Bundesstraße 6 in der Nacht zum Dienstag in beide Richtungen stundenlang gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 31-Jähriger am Montagabend mit seinem Wagen aus Hildesheim kommend in Richtung Laatzen aus bisher noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Fahrer sei mit seinem Auto anschließend gegen die Mittelschutzplanke geknallt. Diese sei auf einer Länge von etwa 100 Metern beschädigt worden.

Der Mann blieb unverletzt, wie die Polizei informierte. Die Vollsperrung dauerte den Angaben zufolge aber bis zum Dienstagmorgen um 3.10 Uhr an. Bis zur Reparatur der Mittelschutzplanke werde die Straße in beide Richtungen auf den jeweils rechten Fahrstreifen verengt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 65.000 Euro.