Ein 63-Jähriger kommt am Abend im Ammerland mit seinem Auto von der Straße ab und kracht in ein Wohnhaus. Das Gebäude wird stark beschädigt. Ist schon klar, wie es zu dem Unfall kommen konnte?

Apen - Gegen eine Hauswand geprallt ist ein 63-jähriger Autofahrer am Abend im Ammerland. Der Mann wurde bei dem Unfall in Apen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er war aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Zuerst habe er mit seinem Auto eine Hauswand gestreift, dann sei er frontal in ein Wohnhaus gefahren.

Der 63-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Rettungsdienst waren im Einsatz. Das Wohnhaus wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Ein Statiker überprüfte vor Ort die Standfestigkeit des Gebäudes. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.