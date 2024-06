Neukirchen - Eine Frau ist bei einem Autounfall in Neukirchen im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Die 34-Jährige verlor am Montagmittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Anschließend prallte das Auto mit einem Zaun. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.