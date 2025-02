Walsrode - Wenige Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Walsrode im Heidekreis ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Die junge Frau sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus in Hannover gebracht worden und dort am Sonntag gestorben, teilte die Polizei mit. Am Mittwoch war die 21-Jährige im Ortsteil Hamwiede aus zunächst unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, schließlich rammte ihr Auto einen Baum. Die Feuerwehr musste die Fahrerin bergen, die dann per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus kam.