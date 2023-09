Emden - Ein 36-Jähriger hat mit seinem Wagen in Emden einen ehemaligen Blumenladen gerammt und ist verletzt worden. Das Auto des Mannes sei am Freitagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Spur abgekommen, habe die Gegenfahrbahnen und ein Grundstück überquert und sei schließlich in das Gebäude gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie schwer der 36-Jährige verletzt wurde, war zunächst unklar - er dürfte den Angaben zufolge aber schwer oder lebensgefährlich verletzt sein. Auch der Gebäudeschaden war zunächst noch unklar.