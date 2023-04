Berlin - Ein Autofahrer hat in Berlin-Tiergarten einen Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der 19-Jährige war am Samstagabend mit einer 22-Jährigen Beifahrerin im Tiergartentunnel unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam aus nördlicher Richtung und nahm die Ausfahrt am Kemperplatz.

Dort bog er nach links ab und übersah den 32-jährigen Motorradfahrer aus der Ben-Gurion-Straße. Bei dem Zusammenstoß brach sich der Motorradfahrer den Angaben zufolge beide Unterarme. Er kam in ein Krankenhaus. Die 22-Jährige spürte Schmerzen an der Hüfte, lehnte aber eine Behandlung ab. Der Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt.