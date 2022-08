Auto rast in Schafherde: 13 Tiere getötet

Lebus - In tiefer Dunkelheit ist eine 35-Jährige mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 112 zwischen Lebus und Podelzig (Märkisch-Oderland) in eine freilaufende Schafherde gerast. Bei dem Unfall am späten Sonntagabend seien 13 Schafe noch am Ort des Unglücks verendet, teilte die Polizei am Montag mit. Nun werde ermittelt, wie die Herde ihre Koppel verlassen konnte und auf die Bundesstraße geriet. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ (online) berichtet.