Bad Gottleuba-Berggießhübel - Ein Auto mit einer 86 Jahre alten Beifahrerin darin hat sich in Bad Gottleuba-Berggießhübel (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in Bewegung gesetzt und ist einen Abhang heruntergerollt. Der 84-jährige Fahrer hatte das Auto am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz abgestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er den Wagen verlassen hatte, rollte dieser unvermittelt los.

Der Mann versuchte, den Wagen noch zu stoppen - ohne Erfolg. Das Auto rollte etwa 100 Meter in Richtung eines dichten Waldes und überschlug sich dabei. Da das Auto zunächst nicht gefunden werden konnte, leitete die alarmierte Polizei eine Suche ein. Sie fand das Auto auf dem Dach liegend am Waldrand. Die Beifahrerin konnte unverletzt aus dem Wagen gerettet werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 8000 Euro beziffert. Warum der Wagen losrollte, muss noch ermittelt werden.