Halle - Eine Frau ist mit ihrem Wagen in Halle ins Schleudern und auf den Gehweg geraten und hat eine Mutter sowie ihre beiden Kinder verletzt. Die 20-jährige Autofahrerin sei am Samstagnachmittag in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Die 34-jährige Mutter wurde nach den Angaben von Sonntag schwer verletzt. Die Kinder im Alter von drei und fünf Jahren und die Autofahrerin erlitten demnach leichte Verletzungen. Alle Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an, hieß es.