Neuenhaus - Bei einem Autounfall in Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Wagen war am Donnerstagabend frontal in einen anderen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde eines der Autos gegen einen Stromkasten geschleudert. Die Unfallursache war zunächst unklar.