Auto schleudert in Graben - vier Verletzte

Visbek - Bei einem Unfall im Landkreis Vechta sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am frühen Sonntagmorgen sei der Wagen eines betrunkenen 23-Jährigen in Visbek aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte mit dem Heck gegen einen Baum und wurde in einen Graben geschleudert. Dabei wurde der 23-Jährige schwer verletzt, drei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Mann wird den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Auto wurde mit einem Kran aus dem Graben geborgen.