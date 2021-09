Auto schleudert in Maisfeld: Mutter stirbt

Erftstadt - Bei einem Unfall ist eine Mutter in Erftstadt bei Köln tödlich und ihr Mann sowie ihr einjähriges Kind schwer verletzt worden. Der 37 Jahre alte Fahrer sei am Samstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in ein Maisfeld geschleudert, teilte die Polizei mit. Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich um einen Alleinunfall ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge. Die 36-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen. Der Mann und das Kleinkind wurden schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Düsseldorf gebracht.