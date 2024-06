Ein Fahrzeug kommt in der Nacht auf der A10 nördlich von Berlin von der Fahrbahn ab und bleibt in entgegengesetzter Richtung unbeleuchtet stehen. Das sorgt für einen weiteren Unfall.

Mühlenbecker Land - Ein unbeleuchtetes Auto mitten auf der Autobahn 10 bei Mühlenbeck hat in der Nacht für eine Kollision mit mehreren Verletzten gesorgt. Ein bisher unbekannter Fahrer kam am frühen Sonntagmorgen zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder im Landkreis Oberhavel aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen touchierte auf einer Länge von 50 Metern die rechte Schutzplanke und kam dann zum Stehen - allerdings in entgegengesetzter Richtung auf dem mittleren Fahrstreifen. Ein Ersthelfer zog den Fahrer laut Polizei aus dem Fahrzeug, als dieser zusammenbrach und kurz ohnmächtig wurde, dann aber aufstand und die Fahrbahn verließ.

Der unbeleuchtete Wagen führte zu einem weiteren Unfall. Das Auto eines 59-jährigen Fahrers fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen frontal in das stehende Fahrzeug. Der Fahrer und die Beifahrerin seien verletzt und in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Ein weiteres Auto fuhr dann noch über die Trümmerteile beider kollidierter Fahrzeuge. Inzwischen sei der Fahrer des unbeleuchteten Wagens geflüchtet. Eine Fahndung auch mit einem Polizeihubschrauber sei bisher ohne Erfolg geblieben. Die betroffene Richtungsfahrbahn war für fünf Stunden gesperrt.