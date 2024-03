Lutherstadt Wittenberg - Ein Autofahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Lutherstadt Wittenberg im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der 75-Jährige am Dienstagnachmittag auf der B187 nach links von der Straße ab. Daraufhin stieß sein Auto zunächst gegen einen Baum sowie eine Laterne und dann gegen einen geparkten Lkw.

Rettungskräfte befreiten den schwer verletzten Mann aus dem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen wenige Stunden später.

Warum der 75-Jährige von der Straße abkam, ist bislang unklar. Die B187 wurde wegen des Unfalls für rund vier Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.