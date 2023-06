Berlin - Eine 80-jährige Radfahrerin ist im Ortsteil Rudow in Berlin-Neukölln beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 81-jährige Autofahrer fuhr vom Unfallort davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach stieß der 81-Jährige am Samstagmittag mit seinem Auto beim Linksabbiegen auf die Krokusstraße zunächst gegen ein Verkehrsschild. Daraufhin stieß er mit dem Auto gegen die Radfahrerin, die dadurch über die Motorhaube stürzte und auf dem Gehweg der Straße liegenblieb. Sie erlitt durch den Zusammenstoß ein Verletzungen am Hals sowie im Bereich des Oberkörpers. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 81-jährige Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß davon, hielt jedoch kurz hinter dem Unfallort, wo er von zwei Passanten angesprochen wurde. Nach Angaben der Zeugen sei der Senior kurz darauf auf die Beiden zugefahren, welche demnach nur durch Sprünge zur Seite einen Zusammenstoß vermeiden konnten. Polizisten suchten den Autofahrer an seiner Wohnung auf und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Ermittlungen dauern an.