Meißen - Ein 83-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Meißen schwere Verletzungen erlitten. Beim Linksabbiegen habe ein 36-Jähriger am Mittwoch mit seinem Wagen den Mopedfahrer erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen sei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden. Zur Unfallursache wird ermittelt.