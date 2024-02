Berlin - Ein Motorradfahrer und seine elfjährige Tochter sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Schöneberg verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge stieß ein 69-Jähriger am Samstagmittag mit seinem Auto beim Linksabbiegen in die Eisenacher Straße mit dem Motorrad zusammen. Der 48 Jahre alte Motorradfahrer sowie seine Tochter, die als Beifahrerin mitfuhr, wurden dabei verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat übernommen.