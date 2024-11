Bad Arolsen - Ein 56 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Oldenburg ist nahe Bad Arolsen nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug gestorben. Aus bislang unbekannten Gründen sei sein Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei in Korbach mit. Dort stieß er mit dem Lkw zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin erlitt bei dem Unfall am Mittag auf der Bundesstraße zwischen Twistetal-Twiste und Bad Arolsen-Mengeringhausen einen Schock und wurde in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer hatte leichte Verletzungen. Die Straße wurde mehrere Stunden lang gesperrt.