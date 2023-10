Magdeburg - Ein Auto ist in der Nacht zum Sonntag in Magdeburg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Wagen wurde dabei so stark verformt, dass ein Fahrzeuginsasse eingeklemmt wurde, wie die Polizei Magdeburg am Sonntag mitteilte. Alle fünf Menschen im Auto wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

Der 24 Jahre alte Autofahrer wollte den Angaben zufolge auf der Halberstädter Straße wenden, was dort verboten ist. Dabei stieß das Fahrzeug laut Polizei mit der Straßenbahn zusammen, die in der gleichen Richtung fuhr. Um den eingeklemmten Menschen zu befreien, entfernte die Feuerwehr demnach das Autodach. Die Polizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen. Die Straße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.