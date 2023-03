Markranstädt - Eine 21-Jährige und ihre 18 Jahre alte Beifahrerin haben sich in der Nacht zu Sonntag auf der Bundesstraße 186 in Markranstädt (Landkreis Leipzig) mit einem Auto überschlagen und dabei verletzt. Die Fahrerin habe aus Dölzig kommend kurz vor dem Ortsteil Priesteblich aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, erklärte die Polizei am Sonntag. Anschließend habe sich das Auto überschlagen und sei auf einem Feld zum Stehen gekommen. Die beiden jungen Frauen seien von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Polizei habe Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.